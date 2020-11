POL-DN: Heuballen gestohlen

Polizei Düren

Zwei Landwirte meldeten der Polizei am Montag den Diebstahl von Heuballen.

Zunächst hatte am Montagmittag ein Bauer aus Nideggen gegen 12:30 Uhr das Fehlen zweier Silageballen bemerkt. Diese hatten sich auf seinem Feld an der Kirchstraße befunden. Zuletzt dort gesehen hatte der Besitzer sie am Freitag gegen 18:00 Uhr. Ein zweiter Landwirt machte kurz darauf identische Feststellungen auf seinem Feld an der Straße "In der Bade" in Heimbach: Befanden sich dort am Sonntagabend noch vier Heuballen, waren am Montag gegen 17:30 Uhr nur noch zwei vorhanden.

Die Polizei nahm Strafanzeigen auf. Die Vermutung liegt nahe, dass der oder die unbekannten Täter über entsprechende Fahrzeuge verfügen, um die Ballen aufzuladen und zu transportieren. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Heudiebstahl werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

