POL-DN: Einbruch am Vormittag

Einbrecher stahlen am Montag Geld und Schmuck aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rölsdorf. Sie waren durch ein Fenster eingestiegen.

Den Spuren zufolge hatten der oder die Unbekannten zunächst versucht, die Eingangstür zu der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, kletterten sie von einem Nachbargrundstück kommend über einen Zaun und gelangten so an die Rückseite des Gebäudes an der Monschauer Straße. Hier hebelten sie dann ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumen, die sie nach Beute durchsuchten.

Die Bewohner hatten die Wohnung am Morgen gegen 06:30 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr um 11:25 Uhr die Tat und das Fehlen von Schmuck und Geld festgestellt. Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise auf verdächtige Personen/Beobachtungen werden an den Polizeinotruf 110 erbeten. Denken Sie daran: bei der Bekämpfung und Aufklärung von Wohnungseinbrüchen zählt jeder Hinweis!

