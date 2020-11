Polizei Düren

POL-DN: Vom Unfallort geflüchtet

DürenDüren (ots)

Hohen Sachschaden verursachte am Samstag der Fahrer eines Autos, als er beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Fahrer flüchtete und ließ den Wagen unweit des Unfallortes zurück.

Gegen 15:35 Uhr befand sich ein 39-Jähriger aus Düren mit seinem Wagen auf dem Linksabbiegerstreifen der Schützenstraße, um nach links in die Kölnstraße abzubiegen. Hinter ihm warteten bei Rotlicht weitere Fahrzeuge. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Kölnstraße in Richtung Schützenstraße und wartete mit einem grünen Mercedes ebenfalls bei Rot, um nach rechts in die Schützenstraße einzubiegen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen wechselte die Ampelphase aus Richtung Kölnstraße auf Grün und der Unbekannte fuhr los. Dabei beschleunigte er jedoch derart, dass er die Kontrolle über das Auto verlor. Er stieß mit dem Wagen des 39-Jährigen zusammen. Auch das dahinterstehende Fahrzeug wurde beschädigt. Ein weiterer wartender Wagen trug durch umfliegende Fahrzeugteile Beschädigungen davon. Letztlich wurde noch ein geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sein Auto wurde wenig später im Bereich der Moltkestraße verlassen aufgefunden. Die Unfallbeteiligten und Zeugen beschrieben den Fahrer des Wagens als männlich, 30 bis 40 Jahre alt und von stämmiger Statur. Er trug eine schwarze Schirmmütze, hatte einen schwarzen Bart und schwarze Haare. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 30000 Euro. Kurz nach dem Unfall meldete sich der Halter des flüchtigen Fahrzeugs bei der Polizei. Er gab an, ihm sei vor wenigen Minuten auf der Merzenicher Straße sein Auto gestohlen worden. Bei dem Wagen handelte es sich um einen grünen Mercedes.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer bzw. Autodieb geben können, werden gebeten, sich zu den üblichen Bürodienstzeiten mit dem Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5241 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell