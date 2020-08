Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigung am Neubau der Polizeiwache Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bereits in der Freitagnacht (21.08., 03.31 Uhr) wurde die Polizei über drei verdächtige Personen auf dem Baustellengelände der neuen Polizeiwache in Versmold, am Westheider Weg, informiert.

Die eingesetzten Beamten trafen am rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf drei junge Männer (20 - 21 Jahre alt), die sich auf dem komplett mit Bauzäunen umfriedeten Gelände aufhielten und stellten zunächst deren Personalien fest.

Der Neubau der Polizeiwache befindet sich zurzeit in einer Trockenbauphase. Fenster sind bereits in das Objekt integriert worden. Durch die Beamten konnte im rückwärtigen Bereich des Neubaus ein beschädigtes Fenster festgestellt werden.

Gegen die drei Männer aus Versmold, Halle (Westf.) und Borgholzhausen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedenbruchs und wegen des Tatverdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

