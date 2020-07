Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrüche; Beschädigte Fahrzeuge; Fahrraddiebstahl; Aufgeflogen; Auseinandersetzung; Unsichere Fahrweisen; Unfallflucht

Dillenburg (ots)

Braunfels-Tiefenbach - Einbruch in Getränkehandel

Durch aufgebrochene Türen gelangten Einbrecher in die Lagerhalle und ins Büro eines Getränkemarktes in der Kammerwies. Bei der Durchsuchung des Büros fanden und stahlen der oder die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Durch das Aufbrechen entstand zusätzlich ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der Einbruch war in der Nacht zum Samstag, 18. Juli, zwischen 22 und 09 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in der Kammerwies verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer ha Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Solms-Burgsolms - Einbruch in Geschäft

Die Kripo Wetzlar ermittelt nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Georgshüttenstraße zwischen 14 Uhr am Samstag und 05.30 Uhr am Montag, 20. Juli, sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Nach den ersten Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter durch das Aufbrechen einer Garagen- und Zugangstür Zutritt zu dem Geschäft. Sie stahlen letztlich einen Tresor, Tabakwaren im Wert von etwa 2000 Euro und diverses (Wechsel.) Kleingeld. Kripo Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Wetzlar - Einbruch gescheitert

Erst jetzt wurde ein versuchter Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in der Nauborner Straße angezeigt. Die Tat ereignete sich demnach bereits zwischen Sonntag 21. Juni, 23.30 Uhr und 14 Uhr am Montag, 22. Juni. An der Fensterscheibe entstand durch die Aufhebelversuche ein Schaden von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Hüttenberg-Weidenhausen - Spiegelschaden am Kombi

Nach dem Schaden am linken Außenspiegel des blauen Opel Astra nimmt die Polizei derzeit eine Sachbeschädigung an, schließt aber auch einen Verkehrsunfall nicht aus. Der Kombi stand zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 16 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Mittwoch, 15. Juli vor dem Anwesen Am Tripp 2. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Hundert Euro. Hinweise und sachdienliche Angaben bitte an Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Wetzlar-Hermannstein - Skoda Kodiaq verkratzt

Von Donnerstag auf Freitag, 17. Juli, zwischen 22 und 12 Uhr verursachte ein noch unbekannter Täter durch mutwilliges Verkratzen eines grauen Skoda Kodiaq einen Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Der SUV parkte zur fraglichen Zeit vor dem Anwesen Eschenweg 9. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise und sachdienliche Angaben bitte auch in diesem Fall an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Dillenburg-Manderbach - Fiat Tipo verkratzt

Die Polizei erfuhr jetzt von einer Sachbeschädigung eines Autos, die sich bereits zwischen Mittwoch, 27. Mai und Freitag, 29. Mai in der Straße Fauleborn ereignete. Dabei entstand an einem blauen Fiat Tipo ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Kratzer ist in einer Höhe von einem Meter und mindestens 3 Meter lang und zieht sich damit fast über die gesamte Fahrerseite. Wer kann sich noch an einen Vorfall erinnern, der mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnte? Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Wetzlar - Fahrrad weggetragen

Nach den ersten Ermittlungen hielt sich der Täter nicht mit dem Knacken des Schlosses auf. Er trug das zwar gesicherte, aber nicht an ein Geländer o. ä. angeschlossene Cube-Mountainbike einfach weg. Wer hat das Wegtragen gesehen? Wer kann Hinweise zum Träger geben? Tatzeit des Fahrraddiebstahls war am Freitag, 17. Juli, zwischen 16 und 16.30 Uhr, Tatort beim EDEKA-Markt in der Silhöfer Straße. Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Sinn - Aufgeflogen

Erst löste sie insgesamt 47 Etiketten bereits verwerteter Plastikflaschen ab. Dann klebte sie diese auf pfandfreie Flaschen, um diese dann einzulösen. Da der Schwindel in dem Einkaufszentrum in der Herborner Straße am Montag, 20. Juli, aufflog, muss sich die 55 Jahre alte Dame aus dem Lahn-Dill-Kreis demnächst wegen Diebstahls geringwertiger Sachen und versuchten Betrugs verantworten.

Niedergirmes - Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Nach einem Notruf wegen einer Schlägerei fuhren Streifen der Polizei Wetzlar in die Bahnhofstraße. Dort traf man auf einen im Gesicht blutenden 28-Jährigen und eine Vielzahl weiterer Personen. Keiner war wirklich kooperativ, sondern ganz im Gegenteil verhielten sich Anwesende fortwährend aggressiv und provokant. Was vor Ort tatsächlich passierte und wer in welcher Form beteiligt war, ließ sich nicht klären. Ein 20-Jähriger ließ sich auch durch die Bodycam der Polizei und der deutlichen Ansage, dass diese aufzeichnet, nicht aufhalten. Er fiel weiterhin besonders durch die Aggressivität und sein Provozieren auf, sodass die Polizei nach seiner Identitätsfeststellung einen Platzverweis aussprach, den er trotz mehrfacher Wiederholung und eindringlicher Aufforderung, zu gehen, nicht befolgte. Letztendlich führte das zur Ingewahrsamnahme. Bereits beim Abführen spuckte der nach wie vor aggressive Mann die Polizeibeamten an. Im weiteren Verlauf stieß er noch übelste Beleidigungen aus. Die Polizei ermittelt nun zunächst wegen des ursprünglichen Einsatzgrundes, wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen des Geschehens. Der 20-Jährige muss sich zudem wegen seines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Herborn-Hörbach - Unsichere Fahrweise - Fahrer unter Drogeneinfluss

Weil er sich in Hörbach extrem weit rechts orientierte und dabei mehrfach über die rechte Fahrstreifenbegrenzung fuhr, entschloss sich eine Streife der Polizei Herborn zur Kontrolle. Der Drogentest in der Nacht zum Samstag, 18. Juli, um kurz nach 02 Uhr reagierte dann auch positiv auf THC. Die Fahrt war damit für den jungen Mann zu Ende. Die Wache durfte er erst nach der notwendigen Blutprobe wieder verlassen. Seinen Autoschlüssel erhält er zurück, wenn er nicht mehr unter dem Einfluss berauschender Mittel steht oder jemanden entsprechend mitbringt.

Braunfels - Auto im Gebüsch - Fahrer alkoholisiert

Der Van stand nahe dem alten Bahnhof von Bonbaden nach Braunfels abseits der Straße im Grün und im Gebüsch. Der Fahrer hing überm Lenker und der Motor des Autos lief noch. Die Polizei brachte den 43 Jahre alten Fahrer schließlich wegen der Notwendigkeit einer Blutprobe zur Wache. Sein Alkotest in der Nacht zum Samstag, 18. Juli, um 03.20 Uhr, hatte 2,21 Promille angezeigt. Warum der Wagen jetzt neben der Straße stand, also ob es einfach nur Glück war oder ob der Fahrer bewusst angehalten hat, steht nicht fest. Ein Schaden ist zumindest weder am Auto noch am Standort des Autos erkennbar gewesen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Herborn - 2500 Euro Schaden hinten links

Die Polizei sucht derzeit noch den Tatort einer Unfallflucht. Der betroffene schwarze Opel parkte am Freitag, 17. Juli, zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz von Intersport Begro und von 15.45 bis 16.15 Uhr beim Herkules Bau- und Gartenmarkt. Als er aus dem Baumarkt zurückkehrte, bemerkte er den Unfallschaden hinten links. Als Unfallorte kommen beide Parkplätze in Herborn in Frage. Wer hat an einem der Orte ein entsprechendes Ein- oder Auspark- oder sonstiges Fahrmanöver mit der möglichen Unfallfolge beobachtet? Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne eine Nachricht am Auto oder in den Geschäften zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell