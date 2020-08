Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Tageswohnungseinbruch

Jockgrim (ots)

Die Mutter eines Hauseigentümers in der Fliederstraße meldete am Mittwoch, dem 05.08.2020, um 15.10 Uhr, bei der Polizeiinspektion Wörth einen Einbruch in das Anwesen ihres Sohnes, der sich zum diesem Zeitpunkt in Urlaub befand. Am Wohnanwesen wurden Bohrlöcher am Fenster festgestellt. Im Inneren waren diverse Schränke und Behältnisse durchwühlt worden. Hinsichtlich des Schadensausmaßes konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Franz Heintz

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-22

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell