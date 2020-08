Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu - schwerer Verkehrsunfall - A65 Vollsperrung aufgehoben

A65 Edenkoben (ots)

Am Mittwoch den 05.08.2020 erhält die zuständige Polizeiinspektion Edenkoben gegen 18:10 Uhr die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Unfallstelle befindet sich zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord.

In der Folge musste die A65 für ca. 1 Stunde bis um ca. 19:15 Uhr voll gesperrt werden. Mittlerweile ist die Vollsperrung aufgehoben. Die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigshafen bleibt zwischen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord weiterhin für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein mit 3 Personen besetzter PKW der Marke Fiat die A65 in Richtung Ludwigshafen auf der rechten Fahrspur. In Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd wollte der Fiat-Fahrer einem auffahrenden PKW Platz machen und wechselte hierzu auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er einen bereits auf der linken Fahrspur befindlichen VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fiat nach rechts von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf dem Fahrzeugdach zum liegen kam. Die drei Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Nach derzeitigem Stand sind diese leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW Golf wurde durch den Aufprall ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Neustadt und Lachen-Speyerdorf, mehrere Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, sowie drei Funkstreifenwagen der Polizei.

