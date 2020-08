Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall - A65 Vollsperrung

A65 Edenkoben - Neustadt (ots)

Am Mittwoch den 05.08.2020 erhält die zuständige Polizeiinspektion Edenkoben die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Unfallstelle befindet sich zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord. Es sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Weiterhin ein Rettungshubschrauber. Aus diesem Grund muss die A65 vorläufig in BEIDE Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Es wird nachberichtet.

