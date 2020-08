Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Vandalismus an Schule - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Über das vergangene Wochenende wurde eine Fensterscheibe des Pamina-Schulzentrums im Südring in Herxheim eingeworfen. Hinweise auf die Verursacher liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen und Anwohner, welche verdächtige Personen wahrgenommen haben oder anderweitige sachdienliche Angaben machen können, sich unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

