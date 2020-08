Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Bei Verkehrskontrolle Polizeibeamte beleidigt

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 04.08.2020 führten Beamte der Bereitschaftspolizei in der Zeit von 06:00 - 08:00 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Durchfahrtsverbot zwischen Hagenbach und Maximiliansau durch. Gegen 07:30 Uhr wurde ein 41-jähriger PKW Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unberechtigt die ehemalige L 555 befuhr und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er während der Kontrolle die Beamten auch mehrfach beleidigte erwarten ihn jetzt mehrere Strafanzeigen. Da der 41-Jährige nach der Kontrolle auch mehrfach versuchte in den Straßenverkehr zu laufen, wurde er in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus überstellt.

