POL-PDLD: Unfall mit fast 2 Promille

Eine 65-jährige Frau befuhr am 04.08.2020, gegen 14:00 Uhr, mit ihrem Renault Kangoo die L546 in Richtung Schweighofen. Am Windhof streifte die Fahrerin infolge des Alkoholeinflusses und zu geringen Seitenabstandes einen rechts geparkten Lkw. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,9 Promille. Der 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3600.- Euro. Der Renault Kangoo musste abgeschleppt werden.

