POL-OH: Verkehrsunfall beim Einfädeln

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (15.07.) gegen 11:25 Uhr, befuhr eine 68-jährige Frau aus Burghaun mit ihrem Opel Corsa und ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Skoda Fabia die Dippelstraße in westlicher Richtung. Die Burghaunerin befuhr die linke, der Mann aus Bad Hersfeld die rechte von zwei Fahrspuren. Als die linke Fahrspur endete wollte die 68-jährige Frau auf die rechte Spur wechseln und übersah dabei den Skoda Fabia. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

