Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Berg (Pfalz) (ots)

Nach dem Brand am gestrigen Dienstag, 04.08.2020, bei einer Firma für Solarenergie in Berg (Pfalz) hat das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Landau die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde gemeinsam von Beamten der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen begangen und untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400.000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

