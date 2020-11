Polizei Düren

POL-DN: Zu Halloween berauscht unterwegs

KreuzauKreuzau (ots)

Am Halloween-Nachmittag bzw. -Abend kam es im Wachbereich der Polizeiwache Kreuzau zu zwei Verkehrsdelikten. Zunächst fiel am Nachmittag ein 39-jähriger Mann aus Vettweiß auf, als er einen gesperrten Feldweg mit seinem PKW befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde zur Klärung angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Am Abend fiel dann ein ebenfalls 39-jähriger Mann aus Düren auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandel in Nideggen auf, der dort umher fuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers konnte erheblicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alcotest ergab einen Wert von 0,63 mg/l. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen wurden in beiden Fällen gefertigt.

