Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Sturz

DürenDüren (ots)

Am 31.10.2020 gegen 17.20 Uhr befuhr eine Motorradgruppe die Kreisstraße 42 vom Kreisel aus Echtz kommend zur Gertrudisstraße nach Merken. Ein Motorradfahrer wollte noch vorausfahrende Kräder überholen, verlor aber vor einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle und stürzte ohne Fremdeinwirkung über die Fahrbahnkante ins Feldgelände. Nach rund 200 Meter blieb das Motorrad und der 50-jährige Fahrer auf dem Feld liegen. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Maßnahmen der Notärztin konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das Superbike wurde sichergestellt. Die Ehefrau im Kreis Viersen wurde benachrichtigt. Die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn dauerte bis 19.30 Uhr an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell