Polizei Düren

POL-DN: Zeugenhinweis macht Festnahme möglich

DürenDüren (ots)

Am späten Donnerstagabend informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass soeben jemand die Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen hatte. Dank seiner Beschreibung konnten die Beamten kurz darauf einen dringend Tatverdächtiger stellen.

Gegen 23:10 Uhr beobachtete ein Zeuge eine männliche Person dabei, wie diese die Scheibe an einem in der Kreuzstraße parkenden Wagen einschlug und sich anschließend ins Fahrzeug beugte. Der Beobachter rief die 110 an, woraufhin mehrere Streifenwagen in Richtung des Einsatzortes fuhren. Während einige Polizisten den Tatort aufsuchten und von dem Zeugen eine Täterbeschreibung aufnahmen, fahndeten andere Beamte mithilfe dieser Beschreibung in der Umgebung. Tatsächlich trafen sie an der Josef-Schregel-Straße auf einen Radfahrer, der als Tatverdächtiger in Betracht kam, und nahmen diesen vorläufig fest. Es handelte sich um einen 36-jährigen Dürener der zugab, aus dem Wagen soeben ein Navigationsgerät gestohlen zu haben. Dieses Gerät wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie der Anzeigenfertigung wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde der Dürener wieder entlassen.

