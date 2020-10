POL-DN: Brände in Düren-Ost

Polizei Düren

In der Nacht zu Donnerstag rückten Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden aus.

Zunächst musste die Feuerwehr in der Breslauer Straße zwei Papiercontainer und eine Restmülltonne löschen. Dieses Feuer war gegen 00:15 Uhr gemeldet worden. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich nicht.

Gegen 02:50 Uhr ging ein weiterer Notruf hinsichtlich eines Brandes ein. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte ein Gebäude an der Keltenstraße Ecke Gotenweg lichterloh. Das Haus, eine ehemalige Gärtnerei, steht seit einigen Jahren leer und war in einem schlechten Zustand. Die Höhe des Sachschadens konnte nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Von Brandstiftung, ob fahrlässig oder vorsätzlich, kann ausgegangen werden. Zeugen berichteten von drei jüngeren Personen, die kurz vor Brandentdeckung aus Richtung des Gebäudes kamen. Ob diese mit dem Brand in Verbindung stehen, ist unklar.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die beiden Brandorte nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

