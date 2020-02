Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizei Aurich/Wittmund für den Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 15.02.2020-16.02.2020.

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schuleinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der IGS Aurich, Am Schulzentrum zu einem Einbruch. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe gelangte der Täter in die Schule und durchsuchte diese. Aktuell ist noch unklar, ob Diebesgut erlangt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941-606215.

Großefehn - Einbruch in Combi-Markt

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen in der Kanalstraße Süd, Großefehn, unbekannte Täter die Glasfüllung einer Nebeneingangstür des Combi-Marktes ein und gelangten so ins Innere. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941-606215.

Südbrookmerland - Wechselseitig geschlagen

Am Samstag kam es gegen 23:30 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung in der Gewerbestraße in Georgsheil. Ein 22-jähriger Norder verpasste hierbei einem 17-jährigen Südbrookmerländer zunächst eine Kopfnuss, der sich dann mit einem Schlag ins Gesicht seines Kontrahenten revanchierte. Auf beide Streithähne kommt eine Strafanzeige zu.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken gegen Baum gefahren

Am Samstag kam es gegen 18:07 Uhr in der Schulstraße in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Südbrookmerländerin kam hierbei mit ihrem VW Polo, nach eigenen Angaben einem Tier ausweichend, in der Schulstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Baum wurde umgeknickt, am Pkw entstand leichter Sachschaden. Auf die Frau, die glücklicherweise nicht verletzt wurde, kommt ein Strafverfahren zu und sie musste ihren Führerschein abgeben.

Wiesmoor - Betrunken Pkw geführt

Am Sonntagmorgen wurde in Wiesmoor in der Süderwieke gegen 02:35 Uhr ein Opel kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 62-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auf den Wiesmoorer kommt nun eine Strafanzeige zu, der Führerschein wurde einbehalten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrgast versucht Taxifahrer zu schlagen

An der Deichstraße in Norddeich kam es am Samstagabend gegen 21:00 Uhr zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen Fahrgast aus Norden und einem 35-jährigen Taxifahrer aus Leezdorf. Nachdem der Fahrgast dem Taxifahrer zunächst dessen Handy aus der Hand geschlagen haben soll, versuchte er ihn angeblich auch noch körperlich anzugreifen. Der Fahrer verlässt nach eigenen Angaben fluchtartig sein Taxi und kann dadurch schlimmeres verhindern. Die herbeigerufene Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Norden - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, stellten Anwohner der Berend-de-Vries Straße eine Rauchentwicklung an einem Altkleidercontainer an der Zuckerpolder Straße fest. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen, der Container wurde jedoch nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei leitete Ermittlungen in Bezug auf die Brandursache ein. Zeugenhinweise dazu nimmt sie unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norden - Mann dringt in Wohnung ein, Frau setzt Pfefferspray ein

Nachdem ein 22-jähriger, polizeibekannter Mann aus Norden an der Wohnungstür seiner 26-jährigen Bekannten in einem Mehrparteienhaus in der Sielstraße geklopft hatte, öffnete sie die Tür. Der Mann drängte sie beiseite und begab sich gegen ihren Willen in die Wohnung. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Frau den Mann vertreiben, wobei jedoch Mobiliar beschädigt wurde. Die herbeigerufene Polizei stellte den Verursacher in einer Nachbarwohnung fest. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Wittmund, Goethestr., auf einem Grundstück ein Reifen eines Pkw zerstochen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Esens - Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Esens gleich zu zwei Einbrüchen in Blumengeschäfte, die einem Verbrauchermarkt angeschlossen sind. Bei dem einen Objekt handelte es sich um den Combi-Markt der Auricher Straße und bei dem anderen Objekt um den Edeka-Markt in der Bgm.-Becker-Straße. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Am Samstagnachmittag wurde in Esens, Siebet-Attena-Str., ein 26jähriger Pkw-Fahrer aus Aurich mit seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen vorhergehenden Drogenkonsum schließen ließen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Auf den jungen Mann wartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell