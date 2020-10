Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Restaurant

DürenDüren (ots)

In das Restaurant einer Sportanlage in Gürzenich drangen im Laufe des Mittwoch bislang unbekannte Täter ein.

Entdeckt wurde die Tat gegen 23:20 Uhr am späten Abend. Unbekannte hatten eine Fensterscheibe zum Restaurantbereich eingeschlagen und waren hierdurch in das Gebäude eingestiegen. Augenscheinlich hatten sie das Restaurant nach Diebesgut durchsucht, ob sie allerdings tatsächlich etwas entwenden konnten, steht noch nicht sicher fest.

Durch weiterer Fenster entkamen der oder die Einbrecher nach ihrer Tat, bislang liegen keine Hinweise auf sie vor.

Wer im Bereich der Clubanlage "Am Golfplatz" etwas oder jemand Verdächtiges beobachtet hat, möge sich bitte unter der Nummer 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung setzen. Die Ermittlungen, zu denen auch eine Spurensuche und -sicherung am Tatort zählten, dauern an.

