Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei stoppt Tatverdächtige nach Tankbetrug

Wismar (ots)

Heute Morgen, gg. 07:45 Uhr, wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf über einen gerade stattgefundenen Tankbetrug an der Raststätte Fuchsberg Nord (A 20) informiert. Zwei Männer, so berichteten Zeugen, hätten dort ihren Citroen betankt und den Ort ohne zu bezahlen in Fahrtrichtung Lübeck verlassen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug, dass mit französischen Kennzeichen ausgestattet war, konnte eine Streife dieses auf Höhe der Anschlussstelle Grevesmühlen ausfindig machen und kurze Zeit später auf der Raststätte Schönberger Land anhalten. Die beiden offenbar aus Georgien stammenden polizeibekannten Männer wurden in der Folge zur Personalienfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung zur Kripo in Wismar mitgenommen. Gegen sie wird nun wegen Betruges ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell