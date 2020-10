Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Fahrer alkoholisiert

Wismar (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 18. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 34-jährige Fahrer eines VW Polo (deutscher Staatsangehöriger) die Kreisstraße in Richtung Damshagen. In der Ortslage von Großenhof kam er rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Dacia und schob diesen in eine Grundstückseinfahrt. Der VW geriet in Brand. Die Flammen konnten jedoch bereits in der Entstehung von den anwesenden Personen gelöscht werden. Der Gesamtschaden betrug ca. 22.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten aus Grevesmühlen bei dem 34-Jährigen einen Atemalkohol von 1,22 Promille fest. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell