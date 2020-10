POL-DN: Baucontainer aufgebrochen

Polizei Düren

Am Dienstagmorgen wurden der Polizei mehrere aufgebrochene Container in einem Neubaugebiet in Vettweiß-Kelz gemeldet.

Bislang unbekannte Täter hatten insgesamt fünf Baucontainer aufgebrochen, die auf verschiedenen Grundstücken im Neubaugebiet ausgangs des Lüxheimer Wegs stehen und dort als Lager oder Aufenthaltsraum dienen.

Mit Beute in Form von Getränken und Stromaggregaten konnten sie unerkannt entkommen. Die Taten wurden irgendwann zwischen Montagvormittag und Dienstagfrüh verübt, mutmaßlich jedoch zur Nachtzeit.

Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

