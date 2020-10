POL-DN: Renitente Ladendiebinnen

Polizei Düren

Um im Besitz ihrer Beute zu bleiben, wurde am Montagnachmittag ein Mutter-Tochter-Duo handgreiflich. Die Frauen hatten in einem Drogeriemarkt teure Parfums eingesteckt.

Dem Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Galeria Juliacum fielen gegen 16:10 Uhr zwei Frauen auf, weil sie die Sicherungen von Parfüms entfernten und die Flaschen dann in eine große Handtasche steckten. Als der Zeuge die verdächtigen Frauen ansprechen wollte, kam ihm die Ältere der beiden zuvor: Sie versuchte ganz augenscheinlich, ihn durch ein Gespräch von dem eigentlichen Geschehen abzulenken. Ein unbekannter Mann, vermutlich ein Mittäter, klinkte sich in dieses Gespräch ein und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Den Frauen gelang es derweil, den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu passieren. Der Detektiv und eine weitere Zeugin folgten ihnen durch das Foyer des Einkaufszentrums und versuchten, die Frauen an der Flucht zu hindern. Dabei wurden sie sowie ein weiterer Helfer von den beiden Tatverdächtigen körperlich mit Tritten und Schlägen angegriffen und leicht verletzt. Es gelang ihnen jedoch, die mutmaßlichen Diebinnen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Beamten stellten in der mitgeführten Handtasche unbezahlte Parfüms im Wert von mehr als 700 Euro fest. Die beiden Tatverdächtigen aus Kerpen, eine 35-Jährige und ihre 17 Jahre alte Tochter, wurden zunächst wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Diebstahl vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden sie im Laufe des Montagabends auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Von ihrem mutmaßlichen Komplizen fehlte jede Spur.

Die Parfüms wurden durch die eingesetzten Beamten an den Drogeriemarkt zurückgegeben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

