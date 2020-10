Polizei Düren

POL-DN: Auf langsam fahrendes Fahrzeug aufgefahren

Niederzier (ots)

Schwer verletzt wurde am Montag der Fahrer eines langsamen Fahrzeugs, als der Fahrer eines Pkw auffuhr.

Gegen 08:00 Uhr war ein 63-jähriger Jülicher mit seinem Gefährt mit 25 km/h auf der L 264 von Welldorf in Richtung Stetternich unterwegs. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Titz befuhr mit seinem Auto die Straße in gleicher Richtung. Der Fahranfänger fuhr auf das Fahrzeug des 63-Jährigen auf. Dieses überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer konnte er das Fahrzeug verlassen. Während der 18-Jährige und seine zwei Beifahrer unverletzt blieben, musste der Jülicher mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Gegenüber den Polizeibeamten gab der junge Autofahrer an, ein Gegenstand sei in den Fahrerfußraum gefallen. Aus Sorge, dieser könne unter die Pedale geraten, bückte er sich danach. Dabei verlor er den vorausfahrenden Verkehr aus den Augen und reagierte erst, als sein Beifahrer ihm zurief, er solle aufpassen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro.

