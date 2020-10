Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für waghalsiges Überholmanöver gesucht

Merzenich (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der L 264 Höhe Merzenich zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein entgegenkommender Autofahrer musste auf den Grünstreifen ausweichen.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Linnich die L 264 aus Richtung Niederzier kommend in Fahrtrichtung Girbelsrath. Auf dem Teilstück zwischen Morschenich-Neu und "Schöne Aussicht" kam dem Mann ein Lkw entgegen, hinter dem sich mehrere Fahrzeuge befanden. Der erste Wagen hinter dem Lkw setzte trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Der Linnicher musste ein Ausweichmanöver in Richtung rechtem Grünstreifen einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Überholende setzte seine Fahrt anschließend fort. Ein Schaden entstand an dem Pkw nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen dieses gefährlichen Überholmanövers, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinter dem Lkw befanden sich noch zahlreiche weitere Pkw, die dieses möglicherweise gesehen haben und Angaben zu dem überholenden Fahrzeug machen können. Hinweise auf das Fahrzeug nimmt der zuständige Sachbearbeiter zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5211 entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

