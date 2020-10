Polizei Düren

POL-DN: Randalierer beschädigten Autos in Birkesdorf

Düren (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden im Stadtteil Birkesdorf mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt.

Gegen 02:30 Uhr hatte die noch nicht identifizierte Tätergruppe offenbar Lust auf Vandalismus zum Nachteil anderer. Das feige Trüppchen nutzte Nacht und Dunkelheit, um an vier geparkten Autos in den Straßenzügen Stammelner Fließ, Matthias-Claudius-Straße, Ringstraße, Weidenpesch die Spiegel abzuschlagen. Es wurden nicht nur einige Anwohner unsanft geweckt, sondern auch ein paar hundert Euro Sachschaden hinterlassen. Zeugen sahen noch mehrere dunkle Gestalten, beschrieben als Jugendliche oder Heranwachsende, über die Hospitalstraße in Richtung Krankenhaus davonrennen. Eine sofort veranlasste Fahndung der Polizei blieb bislang jedoch ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise über verdächtige Beobachtungen werden im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens bei der Polizei dankend unter der Rufnummer 02421/9490 entgegen genommen.

