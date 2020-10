Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tennishalle

Düren (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in eine Tennishalle an der Kuhbrücke ein. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Der Platzwart des Tennisvereins bemerkte am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr Einbruchspuren an einem Fenster im Innenhof zwischen Tennis- und Squashhalle. Bei seinem letzten Rundgang am Vorabend gegen 23:00 Uhr waren diese noch nicht dagewesen.

Vermutlich verschafften sich die Täter über das Dach Zugang zum Innenhof, gingen dort zuerst eine Tür an und brachen, als dieser Plan nicht funktionierte, über ein Fenster ins Innere der Sportanlage ein. Dort entwendeten sie aus den Geldeinwurfkästen an den Squashplätzen Bargeld. Danach verließen die Eindringlinge das Gelände unerkannt. Die genaue Schadenssumme stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die rund um die Sportanlage an der Kuhbrücke etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell