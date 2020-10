Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verletzter Flüchtling ins Krankenhaus gebracht

Boizenburg/Horst (ots)

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst bei Boizenburg hat sich ein 33-jähriger Flüchtling am Mittwochabend selbst verletzt. Der aus dem Iran stammende Mann sollte aufgrund eines richterlichen Beschlusses (freiheitsentziehende Maßnahme im Zusammenhang mit einem Abschiebeverfahrens) von der Polizei vorläufig festgenommen werden, als er sich in diesem Zusammenhang plötzlich und unvorhersehbar mit einem scharfen Gegenstand eine Verletzung im Nackenbereich zufügte. Die eingesetzten Polizeibeamten leisteten dem Mann bis zum Eintreffen eines Notarztes Erste Hilfe. Der 33-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Der Mann soll nun psychologisch behandelt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell