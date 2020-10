Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bus kollidierte mit Hirsch

Hagenow (ots)

Bei einem Wildunfall mit einem Bus auf der Landesstraße 04 zwischen Wittenburg und Hagenow ist am frühen Donnerstagmorgen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstanden. Sowohl der 59-jährige deutsche Busfahrer als auch mehrere Fahrgäste blieben hierbei unverletzt. In Höhe des Abzweiges Bobzin querte ein Hirsch gegen 06:30 Uhr die Fahrbahn, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Für die Fahrgäste wurde ein Ersatzbus beschafft, mit dem sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Das Unfallfahrzeug war trotz des Zusammenstoßes noch fahrbereit und musste nicht abgeschleppt werden. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle.

