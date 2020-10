Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer prallte gegen Schutzplanke

Dümmer (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 28 zwischen Dümmer und Wodenhof mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Dabei entstand am Fahrzeug, das später abgeschleppt werden musste, Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim 20-jährigen deutschen Autofahrer ein Atemalkoholwert von 0,66 Promille festgestellt. Seinen Angaben zufolge, sei er mehreren Rehen ausgewichen, worauf er die Kontrolle über den PKW verloren haben will. Die Polizei brachte den Fahrer zur Blutentnahme und beschlagnahmte seinen Führerschein.

