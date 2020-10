Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub auf Spielothek ermittelt

Neustadt-Glewe/Parchim (ots)

Im Zusammenhang mit einem versuchten Raub auf eine Spielothek im Dezember letzten Jahres in Neustadt-Glewe (wir informierten) hat die Kriminalpolizei nun einen Tatverdächtigen ermitteln können. Ein 15-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, an dieser Tat beteiligt gewesen zu sein. Seinerzeit hatten zwei unbekannte Männer die Spielothek betreten, wobei einer der beiden Täter die Angestellte des Casinos mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht hat. Daraufhin hat sich die Mitarbeiterin in ein Nebenzimmer flüchten können. Einem unbeteiligten Gast der Spielhalle gelang es kurz darauf, die beiden Täter zu vertreiben. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Die betreffende Mitarbeiterin erlitt einen leichten Schock.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen und mehrerer Zeugenaussagen rückte der 15-Jährige in den Fokus der Ermittlungen. Nach einer Fahndung konnte der Tatverdächtige in der vergangenen Woche in Parchim vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den deutschen Jugendlichen erlassen. Er befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

