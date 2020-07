Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Marktleiter erwischt Ladendieb 2.7.20

Sulz (ots)

Vom Marktleiter auf frischer Tat ertappt worden, ist ein junger Ladendieb in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße. Der 15-Jährige steckte am Donnerstagnachmittag zwei Packungen Tabak in seinen Rucksack und wurde dabei vom Chef des Marktes beobachtet. Nachdem der Jugendliche an der Kasse vorbei ging, stellte er ihn zu Rede. Reumütig gab er den Diebstahl zu und räumte auch zudem ein, bereits am Vortag ebenfalls Tabak gestohlen zu haben. Der Dieb wird nun angezeigt.

