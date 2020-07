Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Autofahrer unter Drogeneinwirkung (02.07.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Eine auffällige Person wurde am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Wollmatinger Straße von einem Passanten gemeldet, der zunächst andere angepöbelt haben und anschließend in sein Auto gestiegen und weggefahren sein soll. In der Friedrichstraße konnte der Opel von einer Streife angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der vordere rechte Reifen des Pkw geplatzt war und der 46-jährige Mann rund ein Kilometer auf der blanken Felge des Vorderrads gefahren war. Da der Fahrer deutlich unter Drogeneinfluss stand, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

