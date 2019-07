POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 15. Juli 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Radfahrer schwer verletzt - Verursacher fährt weiter - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Nach einem Beinahe-Zusammenstoß zweier Radfahrer am frühen Samstagmorgen stürzte ein 29-Jähriger und verletzte sich schwer; der Unfallverursacher radelte davon. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 29 Jahre alte Mann aus Rödermark gegen 1 Uhr den Krümmlingsweg in Richtung Schulstraße entlang. An der Kreuzung zu einem Radweg, der parallel zu den dortigen Gleisen verläuft, kam es letztlich zum Sturz. Ein unbekannter Mann fuhr auf diesem Radweg in Richtung der S-Bahnstation Nieder-Roden und missachtete offenbar die Vorfahrt des 29-Jährigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, bremste dieser und fiel über seinen Lenker auf die Straße. Hierbei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankhaus. Der dunkel gekleidete Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Trickdieb erbeutete Umhängetasche - Rodgau/Weiskirchen

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen einen 44-Jährigen bestohlen hatte. Der Mann aus Rumänien schlief in seinem Auto auf dem Parkplatz der Rastanlage in Fahrtrichtung Würzburg und wurde gegen 0.50 Uhr von einem circa 40 Jahre alten Mann geweckt. Dieser gab an, dass sich eine Radkappe vom Reifen seines Wagens gelöst hätte. Während der Überprüfung entnahm der etwa 1,70 Meter große Unbekannte von schmaler Statur sodann die Umhängetasche, in der sich Bargeld und persönliche Unterlagen befanden, vom Beifahrersitz und machte sich aus dem Staub. Der Trickdieb trug eine dunkle Jacke und sprach Englisch. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

3. Junge Männer gerieten in Streit - Mühlheim

(neu) Bei einer heftigen Auseinandersetzung dreier junger Männer am frühen Sonntagmorgen in der Nähe der Willy-Brandt-Halle hat ein 37 Jahre alter Mühlheimer Rippenbrüche und Prellungen am Kopf erlitten. Die Hintergründe, warum es gegen 9 Uhr zu dem Streit kam, sind derzeit noch unklar. Die Polizei nahm später zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren fest, die als dringend tatverdächtig gelten. Diese sind in Kassel und Stuttgart wohnhaft. Die beiden waren zunächst geflüchtet, nachdem drei Zeuginnen laut geschrien hätten und die Auseinandersetzung auf diese Weise beendeten. Der Verletzte kam umgehend in ein Krankenhaus, wurde aber später nach Hause entlassen. Bislang ist bekannt, dass sich Täter und Opfer wohl kannten und es bereits kurz vorher zu einem ersten Streit gekommen sein soll. Angeblich habe man sich um 9 Uhr erneut zu einer Aussprache treffen wollen. Auf beide kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Bereich Main-Kinzig

1. Autofahrer touchierte offenbar unter Alkoholeinfluss Leitplanke - Zeugin rief Polizei - Autobahn 66/Bruchköbel

(as) Am Samstagabend konnte ein offenbar betrunkener Autofahrer durch die Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem er gegen eine Leitplanke gefahren und anschließend geflüchtet war. Gegen 20.40 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie beobachtet habe, wie ein Auto in der Höhe Bruchköbel gegen eine Leitplanke gefahren und anschließend geflüchtet sei. Die alarmierte Streife konnte den Unfallverursacher kurze Zeit später anhalten und stellte beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der 57-jährige Fahrer des Ford Tourneo wurde zur Dienststelle gebracht. Bei einer auf der Wache durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme leistete der 57-Jährige aus Bruchköbel dann auch noch Widerstand. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Auf den Unfallverursacher kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

2. Traktorfahrer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss - Nidderau

(fg) Der Traktorfahrer, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 3009 schwer verletzt wurde, stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Der 40-Jährige war gegen 15.05 Uhr auf der L 3009 zwischen Nidderau und Schöneck unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in seinem Traktor überschlug. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer und kam mit einem Rettungswagen in Krankenhaus. Im Rahmen der Versorgung wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb der 40-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wurde die Landstraße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

3. Kontrollen zur Sensibilisierung von Motorradfahrern - Steinau an der Straße/Marjoß

(fg) Am Sonntag führte die Direktion Verkehrssicherheit einmal mehr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 3196 zwischen Steinau an der Straße und Marjoß durch. In den vergangenen Jahren war es auf diesem Streckenabschnitt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern gekommen. Nicht angepasste Geschwindigkeit stellt weiterhin die Hauptunfallursache dar. Zwischen 12 und 17 Uhr wurden insgesamt 486 Fahrzeuge gemessen. Darunter waren 40 Motorräder und vier Motorroller, auf die die Beamten der Verkehrsdirektion ein besonderes Augenmerk legten. Derartige Kontrollen sind Teil der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne "Du hast es in der Hand" der Hessischen Polizei, um die Unfallentwicklung der letzten Jahre weiter zu reduzieren. Ziel ist es zudem, die Verkehrsteilnehmer auf die Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam zu machen. Durch die Sensibilisierung der motorisierten Zweirad-Fahrer soll ein Einhalten der Tempolimits erreicht und das Geschwindigkeitsniveau nicht nur an diesem Tag, sondern dauerhaft gesenkt werden. Am Sonntagnachmittag stellten die Beamten 11 Geschwindigkeitsverstöße fest, wobei der Spitzenreiter mit 122 Stundenkilometern bei erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Neben einem Bußgeld hat der Fahrer nun mit einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen. Ebenso konnten an einigen wenigen Motorrädern Mängel festgestellt werden, die nun beseitigt werden müssen. "Insgesamt waren wir mit der Kontrolle zufrieden, da sich ein Großteil der Fahrer an das vorgeschriebene Tempolimit hielt", sagte Polizeihauptkommissar Uwe Wolf. Die Beamten der Autobahnpolizei und der Verkehrsüberwachung werden auch weiterhin motorisierte Zweirad-Fahrer im Fokus behalten.

