POL-KN: (Trossingen) Schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad aus Tiefgarage (06.06.2020 - 28.06.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines gesichert in einer Tiefgarage in der Sängerstraße abgestellten, in den Farben schwarz, rot und türkis lackierte Damen-Mountainbikes der Marke Cube Access WLS Race mit Gabelfederung, Scheibenbremsen und Flaschenhalter im Wert von etwa 900 Euro.

Das Fahrrad wurde im Zeitraum vom 06.06.2020 bis 28.06.2020 gestohlen. Personen, die der Polizei Hinweise zum Diebstahl des Fahrrades, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

