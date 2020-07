Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

TUT) Verkehrsunfall mit verletzte Fahrradfahrerin (01.07.2020)

Balgheim (ots)

Kopfverletzungen erlitt die 17-jährige Lenkerin eines Fahrrades, die am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr die Baldenbergstraße im Bereich der Einmündung des Schwärzenweges in die Baldenbergstraße befuhr, hierbei die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Die 17-Jährige, die zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm trug, wurde zur Behandlung in eine Unfallklinik gebracht.

