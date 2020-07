Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen im Hegau - Emmingen ab Egg, Bundesstraße 491) Verkehrsunfall mit leichtverletzten Motorradfahrer (01.07.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 35-jährige Lenker einer Ducati M 1200, der am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 491 aus Richtung Talmühle in Fahrtrichtung Emmingen ab Egg unterwegs war.

Im Bereich des Winklerhofes kam der 35-Jährige aufgrund überhöhter und damit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den Holzzaunpfählen eines Weidezaunes und stürzte auf der sich an der Bundesstraße befindlichen Weide.

Er wurde zur Behandlung einer bei dem Verkehrsunfall erlittenen Beinverletzung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ducati wurde an der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle abtransportiert. Der Schaden an dem Motorrad blieb überschaubar.

