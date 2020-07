Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Mit über 180 Sachen auf dem Tacho über die Landstraße 1.7.20

Sulz (ots)

Mit über 180 Stundenkilometer ist ein Motoradfahrer auf der Landstraße zwischen Sulz und Oberndorf am Neckar geblitzt worden. Zulässig sind an dem Parkplatz Grünholz, auf dem die Messanlage stand, maximal 100 Stundenkilometer. Der Verkehrsdienst der Polizei Zimmern ob Rottweil hatte am Mittwochnachmittag den kerzengeraden Streckenabschnitt im Neckartal überwacht, weil dieser dort gerne von Rasern frequentiert wird. 251 Fahrzeuge wurden von der Polizei innerhalb fünf Stunden in Richtung Oberndorf gemessen. 21 waren zu schnell. Zwei Autofahrer hatten über 130 Sachen auf dem Tacho. Auf den Kawasaki-Pilot, der allerdings noch ermittelt werden muss, kommt ein Bußgeld von 600 Euro, ein mehrmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.

