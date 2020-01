Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf wegen Verkehrsunfall am Fichteplatz

Mainz-Oberstadt (ots)

Donnerstag, 23.01.2020, 08:50 Uhr

Am Donnerstag, 23.01.2020 um 08:50 Uhr ereignete sich in der Straße "Fichteplatz" ein Verkehrsunfall, bei dem ein roter Oper Corsa mit einem weißen LKW kollidierte. Beide Fahrzeuge befuhren die Straße "Fichteplatz" aus Richtung Pariser Straße kommend in Richtung Augustusstraße. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß, bei dem der rote Corsa vom LKW über die Kreuzung Fichteplatz/Obere Zahlbacher Straße geschoben wurde. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

