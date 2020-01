Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei registriert im Dienstgebiet wenige, wetterbedingte Unfälle

Mainz-Rheinhessen (ots)

Donnerstag, 23.01.2020, 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Wegen der derzeitigen Wetterlage mit teilweise Nebel verbunden mit niedrigen Temperaturen und damit einhergehender gefrierender Nässe auf Fahrbahnen und Gehwegen, ist die Gefahr von Glätteunfällen stark angestiegen. Offensichtlich haben sich viele Verkehrsteilnehmer recht gut darauf eingestellt. In der Stadt Mainz kam es zu keinen glättebedingten Unfällen. Im Umland waren von 13 gemeldeten Unfällen lediglich acht mit Glättebezug. Dabei erlitt eine Person Prellungen und wurde vorsorglich durch einen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf den Autobahnen rund um Mainz verlief weitestgehend störungsfrei.

Aufgrund der doch recht niedrigen Temperaturen verbunden mit Morgennebel rät die Polizei zu einer dem Wetter angepassten, umsichtigen Fahrweise. Auch wenn es bei Antritt der Fahrt keine Hinweise auf Glätte gibt, so wie in großen Teilen von Mainz heute Morgen, ist jedoch immer mit punktuellen Glättebereichen, vornehmlich in den Vororten, an Brücken und im ländlichen Raum, zu rechnen. Die Temperaturanzeigen in den Fahrzeugen geben dafür gute Anhaltspunkte.

