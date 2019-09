Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Erneuter Einbruchsversuch in Kindertagesstätte/ Täter versucht Scheunentor zu öffnen

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14. September 2019), 16.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt in den Garten einer Kindertagestätte an der Uedemer Straße. Vom Garten aus versuchten die Täter die Holztür des dortigen Schuppens gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt aber Stand. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. (Siehe hierzu auch folgende Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4357233).

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

