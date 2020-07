Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/RW) Viele Autofahrer mit Handy am Ohr 1.7.20

Dunningen (ots)

Immer noch viele Autofahrer fahren mit dem Handy am Ohr oder lassen sich durch ihr Smartphone während der Fahrt ablenken, obwohl die meisten heutigen Autos eine Freisprecheinrichtung bereits werkseitig eingebaut haben. Dieses zum Teil lebensgefährliche Phänomen stellte auch die Schramberger Polizei am Mittwochnachmittag auf der B462 bei Dunningen bei einer Verkehrsüberwachung fest. Innerhalb vier Stunden trafen sie zwölf Verkehrsteilnehmer an, die mit ihren Smartphones und Handys gegen die Sorgfaltspflichten verstoßen hatten. Sie wurden über die Gefahren beim Benutzen der Geräte während der Fahrt belehrt, waren aber oft uneinsichtig. Die Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld von 100.- Euro und einen Punkt in Flensburg. Dass die Nutzung des Smartphones oder Handys eines der größten Risikofaktoren im Straßenverkehr ist, belegen mehrere Studien. Alleine das Smartphone kurz zu entsperren, dauert rund vier Sekunden. Bei einer Autofahrt durch den Stadtverkehr mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer sind das über 50 Meter Blindfahrt - also Fahren ohne die Aufmerksamkeit auf die Straße zu richten. Auf Landstraßen und Autobahnen werden das schnell mehrere Hundert Meter. Deshalb werden Handyverstöße durch die Polizei regelmäßig verfolgt und angezeigt. Allein im vergangenen Juni wurden im Bereich Rottweil 149 Handyverstöße registriert. Die Polizei empfiehlt, das Smartphone mit der Freisprecheinrichtung des Autos zu koppeln, wenn es unbedingt benötigt wird. Am besten ist es, das Gerät während der Fahrt auf den Flugzeugmodus stellen, um sich selbst vor eingehenden Anrufen und Nachrichten und somit ungewollter Ablenkung zu schützen.

