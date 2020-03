Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur auf der Erler Straße

Schermbeck (ots)

Zu einer längeren Ölspur wurde die Feuerwehr Schermbeck am heutigen Tag gegen 09:17 Uhr alarmiert. In der Erstmeldung war die Ölspur mit 0.30 m x 800 m benannt. Nach weiterer Erkundung belief sich die Strecke auf 0,30 m x ca. 3200 m. Aufgrunddeseen wurde zur Unterstützung der Löschzug Gahlen nachalrmiert. Gemeinsam wurde die Ölspur abgestreut. Durch das Ordnungsamt der Gemeinde Schermbeck wurde eine Spezialfirma für die Ölspurbeseitigung bestellt. Nach deren Eintreffen wurde die Einsatzstelle an diese übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 12:00 Uhr.

