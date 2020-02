Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen und Betäubungsmittel beschlagnahmt

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum: Am Dienstagnachmittag (4. Februar) gegen 16.30 Uhr nahm die die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in seiner Wohnung an der Heidestraße fest und beschlagnahmte eine nicht geringe Menge Marihuana. Die Polizei erhielt einen Hinweis, dass in einer Wohnung an der Heidestraße womöglich Drogen konsumiert werden. Die spezialisierte Projektgruppe für die Sicherheit der Innenstadt und Eppinghofen übernahm den Einsatz. Im Hausflur nahmen die eingesetzten Beamten bereits starken Marihuana-Geruch wahr. Die Polizisten klopften für weitere Ermittlungen an der Wohnungstür eines 48-Jährigen. Beim Öffnen verstärkte sich der Geruch massiv. In der Wohnung hielten sich weitere sechs Personen auf (19, 20, 26, 26, 31, 38) die bereits Betäubungsmittel konsumierten. Bei der Durchsuchung der Wohnung und der Personen fanden die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, teilweise für einen Verkauf entsprechend verpackt, sowie diverse Utensilien, die zum Drogenkonsum und -handel genutzt werden. Die Betäubungsmittel sowie die dazugehörigen Utensilien wurden beschlagnahmt. Zusätzlich beschlagnahmte die Projektgruppe zwei Schreckschusspistolen mit zugehöriger Munition und eine dreistellige Bargeldsumme. Ein Diensthund unterstützte die Beamten bei der Wohnungsdurchsuchung. Der 48-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Essener Polizeigewahrsam. Am heutigen Tag übernahm das zuständige Drogendezernat der Essener Polizei die weiteren Ermittlungen. Der 48-Jährige konnte am heutigen Tag das Polizeipräsidium wieder verlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell