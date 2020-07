Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen) Polizei hat Zweiradfahrer im Visier 1.7.20

Öhningen (ots)

Bei einer Verkehrsüberwachung am Schiener Berg hat die Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag gezielt Motorräder unter die Lupe genommen. Die beliebte Motorradstrecke war nicht erst seit kurzem wegen rasenden Motorradfahrern mit lautem Auspuff in den öffentlichen Fokus gerückt. Wie die Polizei bei den warmen Temperaturen auf dem Bergparkplatz feststellte, waren aber weniger die Krawallmacher unterwegs, als leichtbekleidete Zweiradfahrer, die ohne jegliche Schutzkleidung in kurzen Hosen und T-Shirts auf ihren teils schweren Boliden saßen. Nur den Kopf schütteln konnten die Beamten bei einem Rollerfahrer, der gar ohne Helm daherkam diesen im Helmfach des Zweirades aufbewahrte. Auf die Helmpflicht hingewiesen, antwortete er den verwunderten Beamten völlig unbeeindruckt, dass er gerade vom Frisör käme und somit keinen Helm tragen könne. Er wurde gebührenpflichtig verwarnt. Zwei Motorräder mussten dennoch beanstandet werden. Ihr Hinterradreifen war abgefahren. Die technischen Zustände der sonstigen kontrollierten Motorräder, insbesondere deren Auspuffanlagen, waren hingegen völlig korrekt. Die Verkehrspolizei wird dennoch weiterhin dort Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell