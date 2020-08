Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach Zusammenstoß mit Motorrad

Freiburg (ots)

Breisach - Am Dienstag 18.08.2020 stieß ein Baustellenfahrzeug gg. 15:22 Uhr auf Höhe der Einmündung L 104 und Hafenstraße nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad zusammen. Der Fahrer des Baustellenfahrzeuges wollte von der Abbiegespur über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen überwechseln, um dort Verkehrsschilder aufzuladen. Hierbei übersah er offensichtlich das aus Richtung Vogtsburg heranfahrende Moped. Dessen 17jähriger Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen werden musste. Die 16jährige Sozia musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Diese wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers kam es kurzzeitig auch zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das Polizeirevier Breisach hat die Verkehrsunfallaufnahme übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell