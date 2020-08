Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0536 --Kontrollen an der Schlachte, am Hauptbahnhof und in Findorff--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schlachte, Hauptbahnhof, Findorff Zeit: 27.08.2020, 17.45 bis 00.00 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstagabend sowohl im Bereich der Schlachte als auch rund um den Hauptbahnhof Kontrollmaßnahmen durch. Im Fokus standen dabei wieder zu schnelle Autofahrer, aber auch Radfahrer und Verstöße gegen die Corona-Verordnung.

Ab 17.45 Uhr führten Einsatzkräfte Geschwindigkeitsmessungen auf der Bgm.-Smidt-Brücke und in der Martinistraße durch. Bei 31 kontrollierten Fahrzeugen wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, diverse Gurt- und Handyverstöße, zwei Rotlicht-Fahrten sowie fehlende Erste-Hilfe-Kästen. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit 107 km/h auf der Martinistraße. Bis etwa 0 Uhr zeigten Polizisten eine dauerhafte verstärkte Präsenz im Bereich der Gastronomie sowie an der Teerhofbrücke und in der Straße Fangturm. Dabei wurden 29 Personen kontrolliert, zwei Strafanzeigen wegen Drogendelikten gefertigt, sechs Platzverweise ausgesprochen und ein Messer sichergestellt. 19 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wurden gefertigt wegen Parkverstößen, fehlender Umweltplaketten und dem Befahren von Fußgängerzonen. Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte 13 Fahrradfahrer, acht von ihnen hatten keine ausreichende oder gar keine Beleuchtung.

Auch im Bereich Hauptbahnhof waren am Dienstagabend zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität zwischen 18 und 22.30 Uhr verstärkt Polizisten im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von Kollegen der Bundespolizei und vom Ordnungsamt. In der Straße "An der Weide" hielten sich 20 Personen in einer Gaststätte auf, die über keine gültige Genehmigung zum Betreiben der Lokalität verfügte. Zudem wurden erhebliche Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt sowie Drogen aufgefunden. Der weitere Betrieb der Gaststätte wurde untersagt.

In Findorff fand zeitgleich eine behördenübergreifende Kontrolle von zwei Shisha-Bars statt. Dabei wurden unter anderem Steuerverstöße, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, gegen das Nicht-Raucher-Schutzgesetz sowie diverse Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt.

