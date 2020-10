Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet

Aldenhoven (ots)

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtete, kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 09:15 Uhr wollte eine 64-jährige Autofahrerin aus Aldenhoven das Gelände einer Tankstelle an der Kapuzinerstraße verlassen. Zur gleichen Zeit war eine 30-jährige Frau aus Eschweiler mit ihrem Wagen auf der Kapuzinerstraße in Richtung der Straße "Am Alten Bahnhof" unterwegs. Die Aldenhovenerin fuhr auf die Fahrbahn auf und stieß mit dem Wagen der 30-Jährigen zusammen. Nach ihren Angaben habe ein Lkw, der dort rangierte, ihre Sicht behindert. Die jüngere der beiden wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell