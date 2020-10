Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Farbschmierereien im Dorf verteilt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 04:50 Uhr, haben unbekannte Täter an unzähligen Stellen Hauswände und andere Gegenstände mit Farbe beschmiert. Die lila Farbe wurde im gesamten Dorf an Stromkästen, Mauern, Infotafeln und Bushaltestellenhäuschen verteilt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

