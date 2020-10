Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Polizei umstellt Gelände - Drohneneinsatz der Feuerwehr

Möhnesee (ots)

Einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gab es in der Nacht zu Freitag (16. Oktober) an der Schützenstraße in Körbecke. Zeugen beobachteten auf einem Firmengelände dort gegen 23.18 Uhr einen weißen VW Crafter und zwei Personen, die über das Eingangstor des Firmengeländes gestiegen waren. Als sich der VW von der Örtlichkeit entfernte bemerkten die Zeugen weiterhin auf dem Gelände das Licht von Taschenlampen, worauf sie umgehend die Polizei informierten. Die Beamten umstellten den Bereich und forderten über die Leitstelle eine Drohne an. Die Feuerwehr aus Körbecke erschien daraufhin mit einem Drohnenführer vor Ort, der das Gelände mit einer Wärmebildkamera absuchte. Beim anschließenden Betreten des Geländes durch die Polizeibeamten konnten jedoch keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Einbruchsspuren waren ebenfalls nicht vorhanden. (reh)

